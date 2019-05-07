Hatay'ın Payas ilçesinde polis yeleği giyen öğrenciler, trafik uygulaması yaptı. Öğrenciler, yayalara öncelik verilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılın “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından, Fahrettin Altay Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında polisler, yeleklerini öğrencilere teslim etti. Polis yeleklerini giyen öğrenciler, polisler kontrolünde Atatürk Caddesi Üzerinde araçları durdurarak, sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Öğrenciler, yaya öncelikli trafik kampanyası kapsamında onları bilgilendirdi, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar da trafik bilinci oluşturulması için yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, ilgililere teşekkür etti.