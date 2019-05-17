Öğrencilerden yaşlılara ve çocuklara saç bakımı

Hatay'da, kız meslek lisesi öğrencileri "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında kimsesizler, yaşlılar ve öğrencilerin saç bakımlarını gerçekleştirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kimsesizler, yaşlılar ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'ne giderek oradaki yaşlılara ve öğrencilere ücretsiz saç bakımı gerçekleştirdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencilerinden Nazlıcan Toplar, okuduğu bölümü sevdiğini ve bu bölümü bir sonraki lise öğrencilerine de aşılamak istediğini belirterek, "Kendi okulumuzda bölümümüzü tanıtmak üzere Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'ne çıktık, orada okulları gezdik. Gezdiğimiz okullardaki öğrencilerle ilgilendik. İlk geçtiğimiz anda heyecanlanarak geçtik ama öğrencilerimiz de liseye geçtikleri zaman bizim bölümlerimizi tercih etsinler diye onlarla biraz konuştuk. Onlarla biraz ilgilendik, saçlarını kestik. Amacımız bölümümüzü sevdirmek, kendilerini bu tarafa doğru biraz daha sürüklemek, ileriye doğru adım atmalarını sağlamak. Daha sonra yaşlı vatandaşlarımızla ilgilendik. Onlara saç örgülerini öğrettik. Saç kesimi nasıl olur, saç yapımı nasıl olur, yaşlı bireylerimize bunları gösterdik. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Köylerde kuaföre gitme imkanı bulamayan yaşlıların ve çocukların ihtiyaçlarını karşıladık. Onları mutlu ettik” dedi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Meryem Gezgin ise, yapılan saç bakımlarının yanı sıra yaşlılara ve öğrencilere genel hijyen kurallarını da anlattıklarını ifade ederek, "Gittiğimiz okullarda öğrencilerin saçlarının bakımları, yaşlı bireylerin de saçlarının kesilmesi ve bakımlarının yapılması gibi genel hijyen kurallarından da bahsetmek koşuluyla bir etkinlik yaptık. Yaptığımız etkinlikle birlikte öğrencilerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, birlik beraberliğin, kardeşliğin ve merhamet duygularının pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi önemli eğitim oldu. Ayrıca kendilerinin orada birlikte hareket edebilme adına, grup halinde hareket edebilme gibi ekstra becerileri de güçlendirmek adına bu etkinliğin hem öğrencilerimiz açısından hem de gittiğimiz okullardaki öğrenciler açısından verimli ve eğitimli oldu. Bu tarz etkinliklerin arttırılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.