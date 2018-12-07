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Öğrencilerden Yemen'e yardım

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Delibekirli ilk ve ortaokulu öğrencileri Yemen’deki insani drama “dur” demek için Kırıkhan Kaymakamlığı onayı ile ”Yemen İçin Ses Ver” adlı yardım kampanyası başlattılar.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Delibekirli ilk ve ortaokulu öğrencileri Yemen'deki insani drama “dur” demek için Kırıkhan Kaymakamlığı onayı ile ”Yemen İçin Ses Ver” adlı yardım kampanyası başlattılar.


Okul müdürü Ali Akar, yardım kampanyası ile alakalı yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizden gelen yoğun istek ve okulumuz öğretmenlerinden Muhammed Salih Kırmızıgül'ün teşvik etmesi ile Kırıkhan Kaymakamlığı'ndan onay alarak yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlattık. ”Yemen İçin Ses Ver” sloganı ile başlattığımız kampanyamız 5 kişilik komisyon ile yönetilecek ve biriken paralar Kızılay aracılığı ile Yemen'deki kardeşlerimize gönderilecektir.”


Ali Akar, kampanyayı düzenleyen okul öğretmenlerinden M. Salih Kırmızıgül'e, öğretmenlere ve böyle bir kampanyaya duyarlılık gösteren öğrencilerine destek verdikleri için teşekkür etti.

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