Öğrencilerden yüz boyama ve uçurtma şenliği

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, çocuklarla yüz boyama ve uçurtma şenliğinde buluştu.

KYK öğrencileri Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs civarındaki boş alanda Serinyol Mahallesi çocuklarıyla bir araya gelerek hem uçurtma uçurdular ve hem de çocuklara yüz boyaması yaptılar.

Nisan ayı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yüz boyama ve uçurtma şenliğine Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Okuyucu, yurt personellerinin yanı sıra yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

KYK'da kalan öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlamak olduğunu belirten Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Okuyucu, “Nisan ayı etkinlikleri çerçevesinde KYK'da kalan öğrencilerimiz ile Serinyol Mahallesi'nde bulunan küçük çocuklarımıza sürpriz yaparak, onların güzel bir gün geçirmelerini sağladı. Gençlik liderlerimiz çocuklarımızın önce yüzleri boyadı, ardından ise hep birlikte boş alanda uçurtma uçurdular. Hem öğrencilerimiz ve hem de küçük kardeşleri unutulmaz bir gün geçirdiler" diye konuştu.