Öğrencilere kışlık giysi yardımı

Kış şartlarının zorlaşması nedeniyle sınır köylerinde yaşayan ortaokul öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulunan Reyhanlı İyilikder, İbrahim Paşa Mahallesi'ndeki 3 aileye de yakacak yardımında bulundu.

Reyhanlı İyilikder, şimdiye kadar yaklaşık 100 çocuğa bot , 150 çocuğa pantolon ve kazak, 200 çocuğa mont, 400 adet battaniye ve yakacak yardımında bulundu.