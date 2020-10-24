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Öğrencilerin tehlikeli yolculuğu

Hatay’da kamyonetin arkasına asılan öğrencilerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.

Hatay'da kamyonetin arkasına asılan öğrencilerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.


Olay, merkez Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İtfaiye istasyonu mevkiinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki öğrencinin hızla giden kamyonetin arkasına tutunarak gittiğini görenler gözlerine inanamadı. Kasislerde de sarsılan kamyonetin kasasının kenarına basan öğrencilerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Öğrencileri gören diğer sürücüler, kamyonete yaklaşmaktan çekindi.


Saniye saniye yaşanan korku dolu anların ardından kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.

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