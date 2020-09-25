Öğretim Üyesi Sönmez'den 'Macron'a tepki

öğretim Üyesi Leyla Sönmez, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerinin ardından, tepki gösterdi. Öğretim üyesi, Macron'un hasmane söz ve davranışlarından vazgeçene kadar gerekirse Fransızca dersi vermeyeceğini söyledi.

Dr. Leyla Sönmez, küçük yaşlarda Fransa'da yaşadığı ırkçılığa işaret ederek, Türk olduğu için Fransa'da koroya alınmadığını ifade etti. Fransa'yı gören biri olarak Türkiye'nin her konuda bu ülkeden üstün olduğunu söyleyen Leyla Sönmez, "Dejavu Macron. Yüce Türk milletine dünya lideri saygı değer Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler asla kabul edilemez. Sizin karşınızda 40 yıl önce Marsilya'nın Ecole Maternelle Mireille Lauze Anaokulunda çok iyi Fransızca konuştuğum halde Türk olduğum için koroya almadığınız beş yaşındaki anaokulu öğrencisi Leyla yok. Yüce Türk halkı dünya lideri saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye her konuda Fransa'dan ilerde buna alışsanız iyi olur. Fransa'daki anaokulunda okurken koro seçimi yapılacaktı. Fransızcayı çok iyi konuştuğum halde Türk olduğum için beni koroya almadılar. Anaokulunun bahçesinde otobüslere binip gittiler. Bir köşede hıçkırarak ağladım. Yandan cepli bej renkli pantolon üzerinde kırmızı yaka kısmı ipli tişörtlü koro elbisesini hala unutamadım. Orada kendime bir söz verdim. Fransızcayı Fransızdan daha iyi öğrenecektim. Fransızlara hizmet etmeyecektim. Sözümü yerine getirdim. Ülkeme geldim. Mustafa Kemal Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi oldum" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunan Yabancı Diller Bölümünde gerekirse Fransızca dersi vermeyeceğini vurgulayan Sönmez, "Şimdi burada yüce Türk Milletine bir söz veriyorum. Macron'un, dünya lideri saygı değer Cumhurbaşkanımıza hasmane sözlerimizden ve davranışlarınızdan vazgeçene kadar Mustafa Kemal Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümünde gerekirse Fransızca dersleri vermeyeceğim. Saygı değer Cumhurbaşkanımıza derin üzüntü duyduğum hala unutamadığım Fransa'da yaşadıklarımı içeren mektubu takdim etmek için İletişim Başkanı Fahrettin Altun Beyi bilgilendirdim. Saygı değer Cumhurbaşkanımızın kabulünü bekliyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" açıklamasında bulunmuştu.