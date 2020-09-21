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Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

Hatay’da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi.

Hatay'da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi.


Hatay'da farklı okullarda görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerini özlediklerini anlatan bir şarkı besteledi. Hataylı olan Selami Şahin'in ‘Özledim' adındaki şarkısının sözlerini değiştirerek öğrencileri için uyarlayan öğretmenler, çalıştıkları okullarda videolar çekerek klip hazırladı.


Öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca beğeniye ulaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın twitter hesabından da paylaşıldı.


Ayrıca video klip çekilirken kamera arkasında da birçok öğretmen yer aldı. Klibin sonunda emeği geçenlere teşekkür edildi.

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