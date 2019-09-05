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Öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Hatay’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Hatay'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Hatay'da görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi. Özel bir okulun toplantı salonunda gerçekleşen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğretmenlere trafik eğitimi seminerine 200'e yakın öğretmen katıldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından öğretmenlere, trafikte uyulması gereken kurallar, ilk yardım, kaza anında alınması gereken önlemler ve yayaların uyması gereken kurallar konusunda eğitim verildi.

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