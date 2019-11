Okul müdürünün Erdoğan sevgisi

Hatay'da bulunan Feridun Tınaztepe İlkokulunun müdürü Abdulla Sönmez, yazdığı akrostiş şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyor.

Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için isminin her harfi için ayrı mısra yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda bulunmasının 18. yılı sebebiyle özel bir çalışma yapmak istediğini belirten Sönmez, "18 yıldır ülkemizi başarıdan başarıya koşturan, mütevazi bir şekilde tevazulu yöneten Cumhurbaşkanımızın bu enerjisinin nereden geldiğini araştırdım. Adının harflerinin ve iktidarda oluşunun 18. yılına denk gelmesi sebebiyle isminin her harfine bir mısra yazarak bu hatırayı taçlandırmak istedim. 18 yıl hatırası olarak kendi çalışma odama astık ve her yöneticinin kendi odasına asmasına inandığım bir şiir oldu. İnşallah yakında Cumhurbaşkanımız da uygun görürse hem el yazısıyla hazırladığımız şiirin orijinalini vermek istiyorum, hem de kendi sesinden bu şiir duymak istiyorum” dedi.