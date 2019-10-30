İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul müdürünün Erdoğan sevgisi

Hatay’da bulunan Feridun Tınaztepe İlkokulunun müdürü Abdulla Sönmez, yazdığı akrostiş şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek istiyor.

Hatay'da bulunan Feridun Tınaztepe İlkokulunun müdürü Abdulla Sönmez, yazdığı akrostiş şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyor.


Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için isminin her harfi için ayrı mısra yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda bulunmasının 18. yılı sebebiyle özel bir çalışma yapmak istediğini belirten Sönmez, "18 yıldır ülkemizi başarıdan başarıya koşturan, mütevazi bir şekilde tevazulu yöneten Cumhurbaşkanımızın bu enerjisinin nereden geldiğini araştırdım. Adının harflerinin ve iktidarda oluşunun 18. yılına denk gelmesi sebebiyle isminin her harfine bir mısra yazarak bu hatırayı taçlandırmak istedim. 18 yıl hatırası olarak kendi çalışma odama astık ve her yöneticinin kendi odasına asmasına inandığım bir şiir oldu. İnşallah yakında Cumhurbaşkanımız da uygun görürse hem el yazısıyla hazırladığımız şiirin orijinalini vermek istiyorum, hem de kendi sesinden bu şiir duymak istiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.