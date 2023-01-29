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Okul öncesi öğrencileri matematiği doğada öğreniyor

Ankara’daki özel bir okulda görev yapan okul öncesi öğretmeni Fatma Engin’in kuruculuğunu yaptığı "Doğamda Matematik" (Math in my Nature) projesine farklı ülke ve şehirlerden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ankara'daki özel bir okulda görev yapan okul öncesi öğretmeni Fatma Engin'in kuruculuğunu yaptığı "Doğamda Matematik" (Math in my Nature) projesine farklı ülke ve şehirlerden öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan'ın ortaklığı ile süren Math In My Nature e Twinning projesi ile okul öncesi öğrenciler matematiği erken yaşta doğa ile keşfediyor. Toplama, simetri, tasarım, örüntü, fotoğrafçılık gibi çalışmalarla doğayı her gün yeniden keşfediyorlar.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Koray Cünedioğlu Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Enise Bektaş, bölgedeki çocukların farklı deneyim yaşamaları adına projeye heyecanla katıldıklarını söyledi. Projenin çocukların gelişimini olumlu yönde desteklediğini belirten Enise Bektaş, çocukların doğayla iç içe olup, oyunlar oynamalarının, doğayı incelemelerinin bakış açılarını değiştirdiğini gözlemlediğini ifade etti.

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