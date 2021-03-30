Okul öncesi öğretmenlerinden "Temassız Etkinlik Kitabı"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 9 okul öncesi öğretmeni tarafından "Temassız Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Fatımatüz Zehra Anaokulunda, okul öncesi öğretmeni Eda Kara Erol koordinatörlüğünde, Derya Şahinoğulları, Esra Emir Bakır, Mehtap Yüksek, Mine Doğru Özkan, Miray Burcu Demirel, Nazire Tamimi, Özlem Marangoz ve Samandağ Kaymakamı Murat Kütük'ün eşi Emine Fulya Kütük tarafından, pandemi sürecinde okul öncesi çocukların üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak, oyunun iyileştirici ve onarıcı gücünden yararlanmak amacıyla öğrencilere yönelik olarak “Temassız Etkinlik Kitabı” hazırlandı.

Öğretmenler, "Temassız Etkinlik Kitabı ile çocukların pandemi sürecine uyumlarını hızlandırmak ve evde uzun süre kapalı kalan çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılamak, çocukların hareket ve dansla coşup müzikle ruhlarını dinlendirmeleri için müzikli, meraklı gülen gözlerle bakmaları için karma, heyecanlı katılım göstermeleri için yarışmalı oyunları derleyip, çocukların yüreklerine dokunup mutluluklarına mutluluk katmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dediler.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ise, “Çocuklarımız geleceğimizdir, pandemi sürecinin çocuklarımız üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri azaltması amacıyla tasarlanan kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.