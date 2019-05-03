Okulda 500 ünite kan toplandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Namık Kemal Ortaokulu'nun Kızılay ile düzenlediği kampanyada 500 ünite kan toplandı.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı İskenderun Şubesi, İskenderun Namık Kemal Ortaokulu, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de iştirakiyle "Kahraman Olmak Kanında Var" adı altında düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi yoğun oldu.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, kendisinin de bir kan bağışçısı olduğunu ve geçtiğimiz günlerde kan bağışında bulunarak toplumsal bir görevi yerine getirmenin onur ve mutluluğunu yaşarken aynı zamanda sağlık açısından da kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Yönden, kan bağışı projesinde emeği geçen ve kan bağışında bulunarak destek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

Okul Müdürü Ali Koç ise amaçlarının ‘Kahraman Olmak Kanında Var' sloganının gerçekliğini insanlara aktarmak olduğunu söyleyerek, yoğun katkıdan ötürü herkese teşekkür etti. Türk Kızılayı İskenderun Şubesi tarafından, kan bağışı kapsamında emeği geçenlere yönelik tanzim edilen teşekkür belgeleri de sahiplerine takdim edildi.