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Okulu su bastı öğrencileri itfaiye tahliye etti

Hatay’ın Erzin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.


Alınan bilgiye göre, Erzin'de şiddetli yağış nedeniyle Şükrü Paşa Ortaokulu'nun bahçesini su bastı. Okulda kurs gören 60 öğrenci öğrenci ve öğretmenler itfaiyenin yardımıyla göle dönen okul bahçesinden tahliye edildi.


Öte yandan Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlık çevresinde bulunan evleri su basması sonucu 50'ye yakın kümes hayvanı ile 1 adet küçükbaş hayvanın sel sularına kapıldığı belirtildi. Karıncalı Yaylası'na ait yolda hasar oluştu.


Akşam saatlerinde iş makineleriyle önlem alan Hatay Büyükşehir ve Erzin Belediyesine ait iş makineleri, çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Bozulan köprüler ve yollarda çalışmalar devam ediyor.

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