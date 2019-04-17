Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

Hatay'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Antakya-Samandağ yolu Özbek mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 34 HN 9713 plakalı otomobilin geldiğini fark edemeyen Erdal Türkmen, aracıyla sola dönmek istedi. Bu sırada yolda hızla gelen otomobil, Türkmen'in kullandığı araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erdal Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü de hastaneye kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.