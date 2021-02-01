Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor”

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, zorluk derecesi yüksek bir maç beklediğini iyi bir hava yakalayan bir rakiple oynayacaklarını söyledi. Hatayspor futbolcularından Yusuf Abdioğlu ise Hatay'a gelen büyük takımların hepsine çelme taktıklarını, rahat üç puan alamadan yolladıklarını aktardı.

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son hafta aldıkları galibiyetin devamını getirmek için üç puan almak istediklerini söyledi.

Erdoğan sahada en yüksek konsantrasyon ile oynayacaklarını belirterek, “Bizi zorluk derecesi yüksek bir maç bekliyor. Sezona iyi başlayan son haftalarda iyi bir hava yakalayan bir rakiple oynuyoruz. Sahada en yüksek konsantrasyon ve istek ile taktiksel olarak da doğru oyunu oynarsak evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor ama bizimde son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için üç puan almak istiyoruz” dedi.

Erdoğan Akintola'nın son maçta cezalı duruma düştüğünü, Soner'in sakatlığının devam ettiğini ve Pablo Santos'un ise 10 günlük sakatlıktan yeni çıktığını belirtti.

Hatayspor futbolcularından Yusuf Abdioğlu, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek “Başakşehir maçının skoru değil de puanı önemliydi bizim için. İlk devre bittikten sonra ikinci devreye hedef değiştirmiştik, yukarılara oynayacağımızı düşünüyorduk. Bu da bizim açımızdan önemliydi, üç puanla başladık. Zor bir rakipti, onlarda demorilize şekildeydi, onlarda kazanmak istiyordu, en azından rakibimizi yenip üstüne çıktığımızı düşünüyorum, onlarda bir ivme kazanıp yukarıları zorlayacaklardır. Fenerbahçeye karşı zor bir rakibe, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Hatay'a gelen büyük takımların hepsine çelme taktık, rahat üç puan alamadan yolladık. Bunun tekrarını yapmak istiyoruz, hedef büyüttük. Takım arkadaşlarımla da konuşuyorum, yukarılara oynamak istiyoruz. Zor ama inançlıyız, Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına basına kapalı olarak devam etti.