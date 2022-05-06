Ömer Erdoğan: "Haklı bir beraberlik olduğunu düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, maçın her iki tarafa da gidip geldiğini ve haklı bir beraberlik olduğunu belirterek, "Maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermedik. İlk ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar var. İlk yarı topun biraz daha fazla Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. O bölümler de kontratak ve rakibin savunmadan çıkarken kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik değerlendiremedik. Kendimiz savunmadan çıkarken merkeze atılan top sonucu Djaniny'nin golü ile geriye düştük. Oyuncu ve diziliş değişikliği ile baskı kurmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Son paslar da biraz daha etkili olabilseydik, 40 tane orta yapmışız bunun sadece 10 tanesi olumlu. Bunda daha etkili olabilseydik belki daha önce beraberliği yakalar, arayan taraf olurduk. İki takım oyuncularının da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. İki tarafa da giden gelen bir oyun vardı” şeklinde konuştu.

"Ruben haddini aştı"

Erdoğan, Ruben Riberio'nun kadro dışı bırakılması ile ilgili olarak ise “Ruben iki senedir bizimle beraberdi. Özellikle geçen sene bizim ligde başarı bitirmemizde pay sahibiydi. Bu sezon da özellikle ilk yarı oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Ama maalesef benim hiç taviz vermediğim disiplinsiz konularda haddini aştı. Bir değil birkaç kez affetmeme rağmen bunu devam ettirdi, ben de mecburen bir karar vermem gerekiyordu. Zaten sözleşmesi de bitiyor, önümüzde ki sezon devam etmemek için böyle bir karar aldık. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.