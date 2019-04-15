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Omzuna "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde omzuna "yorgun mermi" olarak tabir edilen kurşun isabet eden çocuk yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde omzuna "yorgun mermi" olarak tabir edilen kurşun isabet eden çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Gül Sokak'ta meydana gelen olayda Emirhan Sönmez (12) evin bahçesinde babası Erdem Sönmez ile birlikte bulunduğu sırda nereden atıldığı belirlenemeyen “yorgun mermi” olarak tabir edilen kurşun isabet etti.


Oğulları Emirhan Sönmez'in yaralandığını gören ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan'ın vücudundaki kurşun yapılan operasyonla yerinden çıkartıldı.


Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten baba Erdem Sönmez, "Evimizin bahçesinde çalışıyordum. Oğlum Emirhan ise hemen yakınımda oturuyordu. Bir anda yere düştüğünü fark ettim. Hemen sağlık ve kolluk kuvvetlerine durumu bildirdik. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde oğlumun omzuna nereden geldiğini bilmediğimiz bir kurşun isabet ederek yaralamış. 5 santim daha yukarıya düşseydi o mermi oğlumun kafasına da isabet edebilirdi" dedi.

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