Önce kendi yaralarını sardılar, şimdi depremzedelerin

Depremde hasar gören dükkanlarını hızlı bir şekilde onararak hizmete açan Donas, depremzedelere Hatay'da Ramazan ayı vesilesiyle ücretsiz yemek dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan büyük depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde hasar gören birçok dükkan da onarılarak, depremzedelerin hizmetine açılıyor. Türkiye'de 30 ilde hizmet veren Donas'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan şubesi de depremde büyük hasar görmüştü. Depremin yaralarını sarmak için şubelerini hızlıca onaran Donas, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Depremden sonra bölgeye birçok kez yardım tırı gönderen Donas, İskenderun şubesinde Ramazan ayı boyunca ücretsiz yemek dağıtıyor.

"Elimizden geldiği kadar Hatay halkının arkasındayız"

Donas Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gazi Keseroğlu, hasar gören dükkanlarını depremzede vatandaşlar için en hızlı şekilde tekrar hizmete açtıklarını anlattı. Her zaman depremzede vatandaşların yanında olacaklarını belirten Keseroğlu, "12 ilde meydana gelen depremden dolayı İskenderun halkına, bütün Hatay'a ve hepimize geçmiş olsun. Donas olarak depremde aldığımız zararı, hızlı bir şekilde onararak dükkanımızı açtık. Elimizden geldiği ve imkanımızın yettiği kadar, Ramazan'da İskenderun halkına döner dağıtmak istiyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bunu yapacağız. Depremin ardından da Donas olarak gönderdiğimiz tırlarla yardım dağıttık. Elimizden geldiği kadar Hatay halkının arkasındayız. Bütün depremzedelere geçmiş olsun diyoruz ve Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.