İhlas Haber Ajansı

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Önce park halindeki otomobillere, ardından direğe çarptı: 1 yaralı

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki 2 otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki 2 otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samandağ ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 31 SY 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 2 otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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