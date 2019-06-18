Önce tümörden kurtuldu sonra anne oldu

haftasındayken beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren ve İskenderun Gelişim Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker tarafından ameliyata alınan Hatice Altınöz, sekiz ay sonra bebeği ile birlikte Op. Dr. Çeliker'e ziyarette bulundu.

Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Op. Dr. Çeliker, gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bebeği Bulut ile birlikte doktoruna ziyarette bulunan Hatice Altınöz ise, “Doktorum Özkan Bey sayesinde zorlu bir süreci atlatarak, doğumumu gerçekleştirdim ve bebeğimi kucağıma aldım. Bu benim için en büyük mutluluk oldu” dedi.