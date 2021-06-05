Op. Dr. Dönger: "Sağlıklı toplumlar sağlıklı çevreden çıkar"

Yıl Güneypark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayrettin Dönger, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü sağlıklı toplumlar sağlıklı çevreden çıkar” dedi.

Dönger, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamad, toplumun çevre hassasiyetinin giderek arttığını ve gelecek için şimdiden önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Dönger, şöyle devam etti:

“1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nde alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. O günden bu yana her yıl artan ilgiyle tüm dünyada 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Yıl Güneypark Hastanesi olarak çevre bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaların ortak gayesi geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır."

Dönger, çevre konusunda toplumsal duyarlığın artarak devam etmesinin gelecek nesillere yaşanabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.