Op. Dr. Pehlivan: "Düz tabanlığa sahip hastalara nadir de olsa ameliyat önerebiliyoruz"

Dr. Ali Tufan Pehlivan, "Düz tabanlıkların çoğu esnek düz tabanlıktır ve çocukta herhangi bir şikayete yol açmaz. Aileler bu konuda çok endişe duysa da esnek tabanlık çoğu zaman sorun oluşturmaz, tabanlık ya da ameliyatlık bir durum gerektirmez" dedi.

Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, düz tabanlığın toplumda sık görülen bir durum olduğunu belirterek, “Düz tabanlık, ayağın iç tarafında uzunlamasına bulunan kavisin azalması ya da tamamıyla kaybolmasıdır. Halk arasında taban düşüklüğü, taban çökmesi ya da taban düzleşmesi olarak bilinir. Ortopedi polikliniğimize sıkça başvuru yapılmaktadır. Yeni doğan bebeklerin ayaklarındaki düz taban görüntüsü fizyolojik, yani normal olarak kabul edilir. Birçok bebeğin ayağına baktığımızda, ayak düz taban gibi görünür. Bebeklerde ayak altındaki yağ yastıkçıklarının daha geniş olması, kasların, bağların ve kemiklerin daha esnek olması, bebeklerde düz taban görüntüsüne sebep olmaktadır. Ayağın iç tarafındaki uzunlamasına kavis ortalama olarak 2 ile 3 yaşında oluşmaya başlar. Yani düz taban görüntüsü düzelmeye başlar. Bu kavisin tamamen iyileşmesi 6 ile 10 yaşına kadar sürebilir. Bazı çocuklarda ise hiç oluşmaz. Bu çocukların ayakları yetişkinlikte de düztaban şeklindedir. Bu durum toplumda yüzde 10 ile 20 arasında görülür” açıklamasında bulundu.

Düz tabanlık nasıl tedavi edilir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, şunları kaydetti:

“Düz tabanlık, esnek ve sert düz tabanlık diye ikiye ayrılır. Düz tabanlıkların çoğu esnek düz tabanlıktır ve çocukta herhangi bir şikayete yol açmaz. Aileler bu konuda çok endişe duysa da esnek tabanlık çoğu zaman sorun oluşturmaz, tabanlık ya da ameliyatlık bir durum gerektirmez. Ayrıca yapılan araştırmalarda esnek düz taban olan ve sporla uğraşan çocukların atletik performanslarının normal düzeyde olduğu belirlenmiştir. Esnek düz tabanlığa sahip az bir hasta grubunda ayağın iç tarafında ya da ayak bileğinin dış kenarında ağrı görülebilir. Bu hastalığa kavis desteğini sağlamak için tabanlık önerilebilir. Bu tabanlıklar şikayetin azalmasına yardımcı olabilir ancak düz tabanlığı düzeltmez. Tabanlıklarda kişiye özel tabanlık yerine, doktorunuzun reçete edeceği standart tip art destekli tabanlıklar yeterlidir. Bazı hastalarda düz tabanla beraber aşil tendonda kısalık ve gerginlik görülebilir. Bu hastalara öncelikle aşırı germe egzersizleri öneriyoruz. Ameliyat dışı tedavilerden fayda görmeyen ve ağrı şikayetleri geçmeyen destek düz tabanlığa sahip hastalara, nadir de olsa ameliyat önerebiliyoruz. Sert düz tabanlık çoğunlukla doğumsal ayak problemleriyle birliktedir. Bu hastalar ayakkabı giymekte zorlanırlar ve ayaktaki ağrı şikayetleri ileri düzeyde olabilir. Şikayetleri ileri derecede olan hastalara kemik düzeltme ya da eklem doldurma gibi kompleks ortopedik ameliyatlar önerebiliyoruz.”