Op. Dr. Pehlivan: "Kapalı omuz ameliyatı hastalara konfor sağlıyor"

Dr. Ali Tufan Pehlivan, omuz cerrahisinde son yıllarda en sık kullanılan yöntem olan ‘Kapalı Artoskopi Omuz Ameliyatı' ile hastalara yüksek konfor sağladıklarını belirterek, hastaların ameliyat sonrası günlük yaşama çok daha kısa sürede dönebildiklerini söyledi.

Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, omuz hastalıklarının tedavisinde, dünya genelinde, son yıllarda artan oranlarda omuz artroskopisinde (kapalı omuz ameliyatları) tercih edildiğini ifade ederek, "Omuz artroskopisinde, omuz çevresine küçük kesiler yapılır. Bu kesilerden, eklem içerisini görüntülemek için özel kamera sistemleri ve kapalı ameliyatlara uygun el aletleri ile omuz eklemine girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Omuz artroskopisi ile omuz çevresi kas-tendon yırtıkları, tekrarlayan omuz çıkığı (Bankart lezyonları) başta olma üzere birçok omuz patolojisine müdahale edilebilmektedir” dedi.

Kapalı omuz ameliyatlarının açık teknik ile yapılan ameliyatlara göre birtakım avantajlarının olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, “Kapalı omuz ameliyatlarında kesiler çok küçüktür. Kesi yerinin küçük olması ise yara yerinin daha hızlı iyileşmesine olanak sağlar. Kamera sistemi ile omuz eklemi daha ayrıntılı değerlendirilebilir. Ameliyat sonrası ağrı daha az oranda görülür. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi daha kısadır. İyileşme tamamlandıktan sonra, daha küçük ve estetik yara yeri izi kalmaktadır. Omzunda, özellikle de gece uyurken ağrısı olan ve kolunu başının üstüne kaldırmakta (saç taramak, kıyafet değiştirmek vs.) zorlanan hastaların, ortopedi doktoruna muayene olmaları önerilmektedir” diye konuştu.