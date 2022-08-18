Op. Dr. Yavuz: "Sistit tedavi edilmezse kalıcı hasarlara yol açabilir"

Dr. Abdulmecit Yavuz, "Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir” dedi.

Op. Dr. Yavuz, idrar yolu ve mesanenin ayrıntılı olarak görüntülenmesi için kullanılan yöntem sistoskopi hakkında bilgilendirmede bulundu. Sistoskopinin, idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir ileri teknik uygulaması olduğunu belirten Yavuz, “Sistoskopi, mesanenin gözle incelenmesidir. İdrardan kan gelmesi, idrar yapmada zorlanma durumlarında altta yatan bir sebep bulunamazsa, mutlaka sistoskopi yapılmalıdır. Sistoskopi işlemi için ameliyathaneye girmek, hastalar için kaygıya sebep olmakta ve çoğu hasta işlemden vazgeçmektedir. Fleksibil dediğimiz bu esnek alet sayesinde hastalar, en fazla bir sonda takılması kadar ağrı duymakta ve işlem anestezi olmadan gerçekleştirilmedir. Ultra HD görüntü kalitesi ve yüksek görüş açısı sayesinde işlem kısa sürmekte, mesane çok hızlı ve yüksek çözünürlükle taranabilmektedir. İşlem için herhangi bir hazırlığa ve işlem öncesi aç kalmanıza gerek olmayıp, aynı gün eve dönebilirsiniz. Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir” dedi.