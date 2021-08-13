Opr. Dr. Mehmet Yoğun: "UV ışınlarını süzmeyen güneş gözlüğü faydadan çok zarar verir"

Yıl Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Yoğun, yaz aylarında güneşten korunmak için alınan güneş gözlüğünün ultraviyole ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olması gerektiğini, aksi takdirde faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Doktor Yoğun, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğuna dikkat çekti.

Güneş gözlüğü kullanmak gibi basit önlemler ile yaz aylarında göz sağlığını korumanın mümkün olduğunu ifade eden Yoğun, şöyle devam etti:

“Ancak güneş gözlükleri, belirli nitelikleri taşımaması durumunda göz sağlığını tehdit edebilir. Sadece modelini beğendiğiniz için güneş gözlüğü almak oldukça yanlış bir davranıştır. Güneş gözlüklerinin mutlaka ultraviyole ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olmalıdır. Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamak daha iyidir. Sadece görünen ışığı kesen ama ultraviyole ışınlarına karşı bir blokaj sağlamayan güneş gözlükleri, gözbebeğinin gözün kendini doğal yolla koruma özelliğini devre dışı bırakır. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen ultraviyole ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. Bu nedenle, ultraviyole filtresi olmayan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalıdır. Gözlüğü taktığınızda bulanık görmemelisiniz ve detaylar kaybolmamalıdır. Kaliteli güneş gözlüklerinde güvenilir tescil belgesi olmalıdır.”

Doğru bildiğimiz yanlışlar

Dr. Yoğun, insanların güneş gözlüğü konusunda birçok yanlış detayı doğru olarak bildiğini dile getirerek, doğru bilenen yanlışları şöyle sıraladı:

"UV koruması, gözlüğün renginin koyuluğu ile değil yapım maddesi ile ilgilidir. Renklendirme oranı, sadece ışığın şiddetini azaltarak görme konforu sağlar.

Polarize camlar parlamayı keser fakat ultraviyole ışıklara karşı koruyuculuğu yoktur.

Gözlükleri giysilerin ucuyla temizlemek, çantaya ya da cebe gelişigüzel atmak sıklıkla yapılan yanlışlıkların başındadır. Bu hatalar cam üzerinde mikro çizikler oluşmasına neden olur. Gözle görülmeyen bu çizilmeler zaman içinde görme kalitesini bozar.

Gözlüğün kullanılmadığı zamanlarda orijinal kutusunda saklanması; temizliğin ise akan su, sabun veya ürünle birlikte verilen mikrofiber bez ile yapılması gerekir.

Kontakt lens kullanan kişilerin, lensleri ultraviyole filtreli dahi olsa üzerine güneş gözlüğü takmaları gerekir. Güneş gözlükleri, kontakt lens kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı gözlerde kuruma sorununa karşı koruma sağlar.

Güneşin çok yoğun olduğu ortamlarda güneş gözlüğü ile beraber mutlaka siperli şapka desteği ile güneş ışınlarının istenmeyen etkilerinden gözümüzü korumalıyız."