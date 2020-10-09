İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman yangını Arsuz'a doğru ilerliyor

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, Arsuz ilçesine doğru ilerliyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, Arsuz ilçesine doğru ilerliyor. Sarımazı'da başlayan yangın Soğukoluk'a da sıçradı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde trafo patlaması sonucu Belen'e bağlı Sarımazı mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yayılan alevler hızla farklı noktalara yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler Soğukoluk Yaylası'na da ulaştı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


7 saattir süren yangında alevlerin Arsuz ilçesine doğru ilerlediği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.