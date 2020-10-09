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Orman yangını kente sıçradı

Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 apartmana ve 1 iş yerine sıçradı.


Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.


Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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