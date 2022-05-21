İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıman orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıman orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı.


Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler arasında yer alan Belen Belediyesi zabıta ekipleri yangından kaçamayarak telef olan kaplumbağayı görünce, “Yangında sadece ağaçlarımız yanmıyor, bu hayvanların vebalinde yanarsınız inşallah" diyerek duygularını dile getirdi. Sabotaj iddialarının ve bir görgü tanığının olduğu yangınla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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