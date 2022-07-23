Orman yangınlarına karşı uyarı levhaları yerleştirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma ve orman müdürlüğü görevlileri tarafından ‘Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge çerçevesinde orman giriş yolları üzerinde bulunan 4 noktaya “Ormana Giriş Çıkışlar Yasaklandı” yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere ‘Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandığını duyurulmuştu.

Alınan karar gereği Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ve orman müdürlüğü görevlileri tarafından sorumluluk alanlarında yer alan Amanos Dağı eteklerindeki Çınarlık, Sincan, Payas çayı ve Paşa yaylası giriş yolları üzerinin çeşitli noktalarına “Orman'a giriş çıkışlar geçici süre ile yasaklandı” yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.