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Ormanı yakanı suçüstü yakalayan saha bekçisine plaket

Hatay’ın Arsuz ilçesinde farklı noktalarda orman yangını çıkaran şahsı suçüstü yakalayarak bölgedeki ormanın yok olmasını ve yaban hayvanlarının telef olmasını engelleyen saha bekçisi Dursun Mehmet Akay’a plaket takdim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde farklı noktalarda orman yangını çıkaran şahsı suçüstü yakalayarak bölgedeki ormanın yok olmasını ve yaban hayvanlarının telef olmasını engelleyen saha bekçisi Dursun Mehmet Akay'a plaket takdim edildi.


24 Eylül Perşembe günü Arsuz ilçesinde farklı noktalarda orman yangını çıkaran Fatih M. adlı şahsı suçüstü yakalayıp tutuklanmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği emrinde, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda saha bekçisi olarak görev yapan Dursun Mehmet Akay, Hacıahmetli Mahallesi Meryemana mevkisinde av koruma kontrol faaliyetinde bulunduğu sırada, farklı noktalarda çıkan orman yangınını fark ederek durumu Arsuz Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Akay, Orman İşletme Şefi olay yerine gelip, durum değerlendirmesinde bulunduktan sonra, olayın sabotaj olduğunu düşünerek ormanda arazi incelemesinde bulunduğu sırada yeni bir noktada daha orman yangını başlatacak şahsı suçüstü yakaladı. Saha bekçisi, elindeki çakmak ve bıçakla yakaladığı şahsın, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmesini sağladı.


Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, orman yangını çıkaran şahsı, suçüstü yakalayarak olası büyük orman yangının önüne geçtiğinden ve ormanların yok olması, yaban hayvanlarının telef olmasını engellediğinden dolayı evinde ziyaret ettiği Dursun Mehmet Akay'a plaket takdim edip, "Tanı sev koru yaban hayatı" logolu tişörtler hediye etti.

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