Osmanlı Turan Ocakları Hatay İl Başkanlığı açıldı

Osmanlı Turan Ocakları Hatay İl Başkanı Mustafa Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, “Osmanlı Turan Ocakları'nın topluma yararlı faaliyetler yaptığını gözlemleyip, bu kutlu davaya hizmet etmek istediğimi genel merkeze bildirdiğimde, beni samimi bir şekilde karşılayıp, beni bu göreve layık gören genel merkez yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yurt genelinde gün geçtikçe genişleyip, ivme kazanan ve koca bir aile olan bu teşkilatın neferi olmaktan onur duyuyorum. Bende Hatay İl Başkanı olarak, Osmanlı Turan Ocakları'nın misyon ve vizyonunu Hatay İl ve ilçelerine, samimi ve doğru bir şekilde anlatıp, sivil toplum bilinci ve dava şuuru ile halkımızla beraber toplumsal yaraları bir nebze olsun sarmak ve birlik beraberlik ruhunu diriltmeye var gücümle çalışacağım. Sözlerime son verirken Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.

Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Şahin Çelik ise yaptığı konuşmada, “Osmanlı Turan Ocakları'nı ideolojik olarak tanımlarsak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu üzerine inşa edilmiş çok sağlam bir temele sahiptir. Dolayısıyla bir kesimi değil her kesimini kucaklayan bir anlayışla devlet, bayrak, vatan ve ezan gibi değerleri benimseyen herkese eşit mesafede hizmet götürme şiarındayız. Malumunuz üzere Türkiye'de 116 bin sivil toplum kuruluşu vardır. Bizim haricimizde Osmanlı ön adını alan 7 farklı sivil toplum kuruluşu daha vardır. Ülkemizde var olan bu sivil toplum kuruluşlarının hepsinden farkımız Osmanlı ve Turan anlayışını bir çatı altında toplayıp ve benimseyen tek sivil toplum kuruşu olmamızdır. Dolayısıyla bize daha çok çalışmak düşer. Bizde bu çalışmaları yaparken Allah'ın rızasını gözetip devletimizin kanunları çerçevesinde ülkemizin üzerinde oynanan oyunları tespit edip, bu oyunlara halk olarak, toplum olarak da ciddi bir bilinçlendirme ile engel olmamız gerektiğini, yaptığımız çalışmalarda dile getirme mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Osmanlı Turan Ocakları Hatay İl Başkanlığı faaliyete açıldı.

Açılışa, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Vekili ve Kanaat Önderi Nizam Perk, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Özkahraman, aktör Tahsin Taşkın, Osmanlı Turan Ocakları Akdeniz Bölge Başkanı Mehmet Yılmaz ve il teşkilatı, Osmanlı Turan Ocakları Hatay İl Kadın Kolları ile vatandaşlar katıldı.