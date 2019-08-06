Otluk arazide çıkan yangın korkuttu

Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk arazide çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle binaların hemen yakınında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını binalara sıçramadan söndürdü. Ekipler yangın söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.