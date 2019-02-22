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Otobüsü arızalanan muavin alt geçidi trafiğe kapattı

Hatay’da, tek şeritli alt geçitte arızalanan otobüs trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Hatay'da, tek şeritli alt geçitte arızalanan otobüs trafiğin sıkışmasına neden oldu. Otobüsün muavini ise kaza meydana gelmemesi için alt geçidi trafiğe kapattı.


Olay, Antakya ilçesi Kavaslı alt geçidinde meydana geldi. Tek şeritli alt geçitte arızalanan yolcu otobüsü bir türlü çalışmayınca trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Daha sonra alt geçidin ilk noktasına giden muavin yolu trafiğe kapatarak geçişlerin bir diğer yoldan yapılmasını istedi.


Otobüs muavininin trafik polisliğine soyunması sürücülerin şaşkınlığına neden olurken, arızalanan otobüsün kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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