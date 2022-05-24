İhlas Haber Ajansı

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Otogarda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu eroin ile yakalanan yolcu tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu eroin ile yakalanan yolcu tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince otogar içerisinde yolcu olarak bulunan G.D.'nin yapılan üst aramasında, 80 gram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan G.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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