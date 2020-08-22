Otomobil bagajına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, durdurulan şüpheli otomobilin bagajına zulalanmış halde captagon hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagaj kapağının içerisinde bir çorabın içerisine koyulmuş 2 paket halinde saklanmış olan bin 837 adet captagon hap maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K.S. ve A.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.