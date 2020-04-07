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Otomobil bahçeye uçtu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 ABN 916 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.

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