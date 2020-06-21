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Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetine kaybeden otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetine kaybeden otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurteres Mahallesi, Tünel Caddesi mevkisinde meydana gelen kazada, Abdullah S'nin kullandığı 31 MAS 01 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.


Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

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