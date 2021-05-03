İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep karayolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık'ın (28) kullandığı 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) olay yerinde hayatını kaybetti.


Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.