Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da ormanlık alan uçan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesine bağlı bağlı Sarımazı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun istikametine gitmekte olan 31 LL 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan Gökhan Özdemir hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özdemir'in cansız bedeni de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ormanlık alana uçan otomobil ise bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.