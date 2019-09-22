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Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. hakimiyetindeki 31 PH 638 plakalı otomobil virajı alamayınca park halindeki 31 S 0737 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ve yanında bulunan S.Ö. ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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