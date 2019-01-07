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Otomobil refüje çarptıktan sonra küçük çocuğu ezdi

Hatay’da aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir sürücü önce refüje çarptı ardından da yol kenarında bekleyen bir çocuğu ezdi.

Hatay'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir sürücü önce refüje çarptı ardından da yol kenarında bekleyen bir çocuğu ezdi. Otomobilin altında kalan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Olay, Antakya-Samandağ Karayolu Güneysöğüt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 31 K 1684 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptı. Direksiyonu tekrar kendi şeridine kırmaya çalışan sürücü ardından yol kenarında bekleyen 11 yaşındaki Ahmet Artar'ı ezdi. Kazada otomobilin altında kalan Ahmet Artar ağır yaralanırken küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olaydan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

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