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Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı.


Kaza, İlçeye bağlı Gökdere mahallesinde meydana geldi. Sabriye T. idaresindeki 27 AET 249 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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