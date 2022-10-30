Otomobil tarım aracına çarptı, karı koca hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı tarım aracındaki karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya karayolunda meydana gelen kazada, A.B. yönetimindeki 31 ACT 819 plakalı otomobil, Sabit Uzel'in (55) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Sabit Uzel ile yanındaki eşi Leyla Uzel'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

Karı kocanın cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.