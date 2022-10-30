İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil tarım aracına çarptı, karı koca hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı tarım aracındaki karı koca hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı tarım aracındaki karı koca hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya karayolunda meydana gelen kazada, A.B. yönetimindeki 31 ACT 819 plakalı otomobil, Sabit Uzel'in (55) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, sürücü Sabit Uzel ile yanındaki eşi Leyla Uzel'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi.


Karı kocanın cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü A.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.