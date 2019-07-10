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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı.

Hatay'da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan Selim B.'ye çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan Selim B., sağlık ekiplerince Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.


İsmini vermek istemeyen görgü tanıklarının iddialarına göre, 31 E 1143 plakalı otomobil sürücü M.A.A., seyir halindeyken plakası bilinmeyen bir başka otomobil tarafından sıkıştırıldı. Görgü tanıkları, sıkıştırma sırasında M.A.A.'nın yola atlayan Selim B.'yi fark edemediğini öne sürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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