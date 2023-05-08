İhlas Haber Ajansı

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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ’Öğle’ ile yapılan çalışmada bir araca zulalanmış metemfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Öğle' ile yapılan çalışmada bir araca zulalanmış metemfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Hassa İlçesi Aktepe Mahallesinde uyuşturucu madde getiren şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen otomobil durduruldu, şüpheliler H.Ş, V.Ş. ve H.Ş. gözaltına alındı. Otomobilde narkotik köpeği 'Öğle' ile yapılan aramada ön kısıma zulalanmış satışa hazır 207 gram metamfetamin ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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