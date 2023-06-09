İhlas Haber Ajansı

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Otomobildeki çuvaldan bin 500 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin bagajında çuval dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin bagajında çuval dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde motosikletli yunus timleri tarafından takibe alınarak durdurulan Y.D. idaresindeki otomobilin bagajında yapılan aramada çuvallar içerisinde bin 500 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Emniyete götürülen araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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