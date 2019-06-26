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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 31 SG 630 plakalı otomobil, yola çıkan Cemil C'nin kullandığı 31 SR 944 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İsmi açıklanmayan kadın sürücü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürdü.

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