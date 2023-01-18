İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Hatay’ın Payas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.


Kaza, Payas ilçesinde D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kazgı'ya (22) E.K. idaresindeki 31 AJ 44 plakalı otomobil çarptı. Kaza da yaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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