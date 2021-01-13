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Otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoban gişelerde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada direksiyonun içine gizlenmiş eroin çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoban gişelerde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada direksiyonun içine gizlenmiş eroin çıktı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde otoyol gişelerinde M.A.K. isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği "Arven" eşliğinde yapılan aramada, direksiyon içine ve kılıfına gizlenmiş 2 parça halinde 73 gram eroin bulundu.


Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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